Украина хочет заменить L-39 на бразильский самолет Super Tucano

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ВВС Украины рассматривают возможность сокращения количества устаревших самолетов L-39 и их замены на бразильские самолеты EMB314 Super Tucano

Командование ВВС Украины подтвердило, что страна рассматривает возможность замены боевых и учебно-тренировочных самолетов L-39 Albatros на бразильские Super Tucano. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Сообщается, что ВВС Украины рассматривают возможность сокращения количества устаревших самолетов L-39 и их замены на бразильские учебно-боевые турбовинтовые самолеты EMB314 Super Tucano.

«Во время визита делегации ВВС Украины в Бразилию в 2019 году самолет Super Tucano рассматривался как учебно-боевой самолет, который по своим характеристикам может заменить… учебно-боевой самолет Л-39», — сказали в пресс-службе ВВС Украины.

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Напомним, Aero L-39 Albatros — это высокоэффективный учебно-тренировочный реактивный самолет, разработанный в 60-х годах в Чехословакии компанией Aero Vodochody.