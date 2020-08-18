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Украина хочет заменить L-39 на бразильский самолет Super Tucano

Главная » Последние новости » Новости общества » Украина хочет заменить L-39 на бразильский самолет Super Tucano
 
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ВВС Украины рассматривают возможность сокращения количества устаревших самолетов L-39 и их замены на бразильские самолеты EMB314 Super Tucano

Командование ВВС Украины подтвердило, что страна рассматривает возможность замены боевых и учебно-тренировочных самолетов L-39 Albatros на бразильские Super Tucano. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Сообщается, что ВВС Украины рассматривают возможность сокращения количества устаревших самолетов L-39 и их замены на бразильские учебно-боевые турбовинтовые самолеты EMB314 Super Tucano.

Украина хочет заменить L-39 на бразильский самолет Super Tucano

«Во время визита делегации ВВС Украины в Бразилию в 2019 году самолет Super Tucano рассматривался как учебно-боевой самолет, который по своим характеристикам может заменить… учебно-боевой самолет Л-39», — сказали в пресс-службе ВВС Украины.

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Напомним, Aero L-39 Albatros — это высокоэффективный учебно-тренировочный реактивный самолет, разработанный в 60-х годах в Чехословакии компанией Aero Vodochody.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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