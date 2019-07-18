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Возле Иерусалима ученые нашли остатки древнего города

Главная » Последние новости » Новости общества » Возле Иерусалима ученые нашли остатки древнего города
 
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Недалеко от Иерусалима археологи раскопали древний город. В эпоху неолита в нем жило более 3 тыс. людей.

Израильские ученые случайно обнаружили древнее поселение возле Иерусалима. Остатки поселения нашли во время модернизации одной из автомобильных трасс. Оказалось, что под дорогой спрятан древний город, датированный временами неолита, информирует enovosty.com/news.

Археологи очень рады такой находке. По их мнению, она кардинально изменит представление о древних жителях Иудеи. Обнаружить столь древнее и крупное поселение израильским ученым до сих пор не удавалось. Историки считали, что возле Иудеи располагалась пустыня, а большие поселения жили только на другом берегу реки Иордан.

Раскопки продемонстрировали, что 9 тыс. лет назад возле Иерусалима существовал город с населением около 3 тыс. людей. Несмотря на то, что масштабы города кажутся по сравнению современными ничтожными, для тех времен это был довольно крупный населенный пункт.

Под трассой ученым удалось найти остатки больших домов, используемых когда-то в качестве жилища, а также религиозные и общественные постройки. Помимо этого, нашли и наконечники для стрел, серпы, топоры, ножи, женские украшения и маленькие скульптуры.

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Автор: Катерина Лукьянчук
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