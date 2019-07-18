Синоптик спрогнозировала новую волну похолодания в Украине

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Потепление в Украине будет кратковременным. Уже на следующей неделе в нашу страну вновь возвратится прохладная погода.

Синоптик Наталья Диденко на своем официальном блоге составила подробный прогноз на ближайшую неделю. Согласно информации, потепление, которое придет 19 июля, не задержится надолго, информирует enovosty.com/news.

Диденко сообщила, что завтра, 19 июля, значительное потепление ожидается в южных, восточных, а также большинстве центральных областей Украины. Днем воздух прогреется до +28…+33 градусов. Остальная часть страны также будет находится в довольно комфортных условиях — +25…+30. Холоднее будет в Карпатах. Горный воздух задержится на отметке +17…+23 градуса.

Несмотря на тепло, в некоторых регионах все же возможны осадки в виде кратковременных дождей и гроз. Они наиболее вероятны в Западной Украине и на севере страны.

На выходных украинцы смогут наслаждаться летним теплом. Также довольно комфортным окажется понедельник.

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Однако, по словам Натальи Диденко, уже во вторник снова ожидается похолодание. Температура воздуха снизится до +21…+25 градусов, в первую очередь, в западных и северных областях. Также прохлада охватит и Харьковщину.