СБУ разоблачила агента ФСБ, передававшего данные о ВСУ российским спецслужбам

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СБУ разоблачила агента ФСБ, передававшего российским спецслужбам данные о передвижении ВСУ, национально-патриотических движениях, списки мобилизационного резерва, добровольцев и волонтеров

Контрразведчики СБУ разоблачили агента ФСБ. Бывший сотрудник органов внутренних дел предал Родину и продал свою честь за российские «сребреники», — сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Сотрудники спецслужбы установили, что житель Полтавщины, бывший работник органов МВД Украины, был завербован в 2014 году на территории временно аннексированного Крыма. Оперативники СБ Украины задокументировали, что выполняя задачи российской спецслужбы злоумышленник через личные связи осуществлял сбор разведывательной информации о деятельности военных частей и национально-патриотических движений на Полтавщине. Он также передавал кураторам списки мобилизационного резерва, также добровольцев и волонтеров региона, принимавших участие в АТО/ООС.

Собранные материалы агент пересылал через отработанные сотрудниками ФСБ РФ каналы й, а также во время личных встреч с кураторами на территории АР Крым и РФ. Во время проведения санкционированных следственных действий по месту жительства агента правоохранители обнаружили и изъяли электронные носители информации, средства связи, используемые им для контактов с представителями российской спецслужбы, компьютерную технику, а также денежные средства в иностранной валюте, в т.ч. российских рублях.

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Следователями СБУ задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.