Археологи нашли клад с древними сокровищами

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Ученые доказали, что сокровища все-таки существуют. Об этом говорит недавняя находка на территории Венгрии.

Археологии подчеркивают, что все 59 предметов, которые они смогли раскопать, тесно связаны с жертвоприношениями. Так как вместе с ними лежали и кости животного происхождения, информирует enovosty.com/news.

Ученые не исключают тот факт, что это место обладает целебным эффектом. Эти сокровища включают в себя бронзовые подвески, а также кости не только животных, но и людей.

Раскопки ввели специалисты из Университета имени Лоранда Этвёша, они изучали пещеру с металлоискателями. Им удалось обнаружить древние церемониальные артефакты, которые располагались под камнями.

Ученые уверены, что жертвоприношения делались для того, чтобы исцелить человека от сильного заболевания. Этому свидетельствуют качественная керамика, груды костей животных, остатки еды.

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