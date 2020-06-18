В столице правоохранители блокировали канал незаконной переправки людей через границу

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В Киеве правоохранители блокировали канал незаконной переправки людей через границу

Работники Шевченковского управления полиции совместно с работники СБУ под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 10 в ходе реализации оперативной информации задержали 27-летнего киевлянина за содействие в незаконной переправке иностранца через границу, информирует enovosty.com/news.

Как рассказал следователь Шевченковского управления полиции Владимир Загладько, правоохранители задержали организатора согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины:

«Мы выяснили, что молодой человек совершил изготовление и подделку документа для выезда за границу иностранца. Он встретился с «клиентом» возле станции метро «Лукьяновская», где последний передал ему за услугу 500 долларов США и свои фотографии для изготовления паспорта и дальнейшего выезда за границу. Через некоторое время они встретились снова, иностранец отдал злоумышленнику еще 2600 долларов и взамен получил готовый паспорт».

Правоохранители провели санкционированные обыски по местам регистрации фактического проживания фигуранта, а также в его автомобиле. В ходе следственных действий правоохранители изъяли печати, бланки, паспорта, водительские удостоверения с признаками подделки, ноутбуки, а также деньги, полученные за изготовление паспорта. Следователи назначили ряд судебных экспертиз, в том числе компьютерную и техническую экспертизу документов.

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