СБУ блокировала реализацию масштабной партии контрафакта

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СБУ блокировала реализацию масштабной партии контрафактного алкоголя

В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили одного из известных отечественных дистрибьюторов алкоголя в попытке продажи контрафакта , информирует enovosty.com/news.

У поставщика изъята партия фальсификата на 2,5 млн гривен. По данным предварительного следствия, сделку организовало руководство регионального филиала компании, которая занимается поставками алкогольных напитков по всей территории Украины. Установлено, что одновременно с продажей легальной продукции злоумышленники планировали сбывать товар неизвестного происхождения с поддельными марками акцизного налога.

Реализация подакцизных изделий должна проходить в обход налогового законодательства и с использованием фальшивых товарно-сопроводительных документов. Сбывать водку планировали своим постоянным клиентам

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Во время обысков на арендованном складе в Харькове правоохранители изъяли более 30 000 бутылок готового для продажи фальсификата. Сейчас всю партию контрафакта изъято для проведения соответствующих экспертиз.