Назвали самую тяжелую работу в мире

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Специалисты из Китая решили определить, как профессия влияет на жизнь и какая работа считается самой стрессовой и опасной для здоровья.

Ученые решили провести масштабное исследование, где изучали данные почти 140 тыс. добровольцев разных профессий. Оказывается, официанты работают тяжелее всех остальных. Эксперты выяснили, что они гораздо чаще подвержены инсультам, чем остальные, особенно если среди них есть женщины, информирует enovosty.com/news.

Специалисты разработали шкалу, в которой измеряли уровень стресса и систему контроля. Ученые предполагали, что такие профессии как врач, архитектор и ученые будут возглавлять этот список.

Но, так как люди этой специальности ощущают свою важность и значимость для общества, это помогает им снизить уровень стресса. А вот официанты, почему-то лишены такой возможности.