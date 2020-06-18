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Минэкономразвития запускает образовательный сериал «Киберняня»

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Минэкономразвития запускает образовательный сериал «Киберняня»

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины сообщили, что запустили образовательный сериал «Киберняня» , информирует enovosty.com/news.

В сообщении министерства говорится, что интернет-технологии стали естественной частью жизни людей. «Мобильные телефоны, компьютеры и интернет расширили пространственные и временные границы, раскрыли новые возможности для общения, образования, работы и отдыха. Но для безопасного использования современных технологий стоит приобрести навыки цифровой грамотности. Для этого Министерство цифровой трансформации Украины создало образовательный сериал «Киберняня» (https://osvita.diia.gov.ua/courses/cybernanny)», — сообщается на странице министерства в Facebook

С этого учебного курса вы узнаете, как минимизировать риски потери вашей частной информации, как предупредить кибератаки или кибермошенничество и как быстро восстановиться после них, если кибератаки все же произошли. Образовательный сериал состоит из 10 серий продолжительностью 4-11 минут, которые рассказывают:
&#8212; где проверить, есть ли у хакеров пароли;
— как получают доступ к чужой переписки в мессенджере;
— как уберечься от вируса шифровальщика;
— что делать в случае потери смартфона.

Читайте: Коронакризис ударит по ценам: Что будет с инфляцией в Украине


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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