Минэкономразвития запускает образовательный сериал «Киберняня»

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Минэкономразвития запускает образовательный сериал «Киберняня»

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины сообщили, что запустили образовательный сериал «Киберняня» , информирует enovosty.com/news.

В сообщении министерства говорится, что интернет-технологии стали естественной частью жизни людей. «Мобильные телефоны, компьютеры и интернет расширили пространственные и временные границы, раскрыли новые возможности для общения, образования, работы и отдыха. Но для безопасного использования современных технологий стоит приобрести навыки цифровой грамотности. Для этого Министерство цифровой трансформации Украины создало образовательный сериал «Киберняня» (https://osvita.diia.gov.ua/courses/cybernanny)», — сообщается на странице министерства в Facebook

С этого учебного курса вы узнаете, как минимизировать риски потери вашей частной информации, как предупредить кибератаки или кибермошенничество и как быстро восстановиться после них, если кибератаки все же произошли. Образовательный сериал состоит из 10 серий продолжительностью 4-11 минут, которые рассказывают:

— где проверить, есть ли у хакеров пароли;

— как получают доступ к чужой переписки в мессенджере;

— как уберечься от вируса шифровальщика;

— что делать в случае потери смартфона.

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