Доктор Комаровский рассказал, во что играть с детьми

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Мегапопулярный украинский врач предложил три увлекательные игры для развития детского мышления. Каждая из игр подарит массу положительных эмоций как ребенку, так и родителю.

На своей странице в Instagram Евгений Комаровский обнародовал сегодня, 18 июня, новый пост. В нем идет речь о полезных играх для детей. Доктор предложил три игры для развития критического мышления, информирует enovosty.com/news.

Одна из них называется «Польза или вред». Ее суть в том, чтобы находить полезные и вредные свойства различных предметов, явлений и даже ситуаций. С маленькими детьми можно, к примеру, говорить о солнце. А со старшими анализировать уже какое-нибудь историческое событие или личность. Такая игра научит ребенка смотреть на ситуацию под разными углами и делать объективные выводы.

Следующей Комаровский назвал игру «Закончи фразу». Родитель придумывают фразу без окончания, а ребенку предлагается подобрать разнообразные варианты. Благодаря такому времяпровождению младшее поколение учится выстраивать взаимосвязи меду событиями.

Также доктор Комаровский предлагает родителям поиграть со своими детками во «Все связано». Следует загадывать две вещи, которые кажутся не связанными между собой (например, забор — тетрадь). Ребенку же предлагается найти как можно большее количество схожих характеристик. С помощью этой игры учатся видеть скрытое.

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