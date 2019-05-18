В Украине объявлено штормовое предупреждение

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В Украину надвигается грозовая погода. Спасатели объявили штормовое предупреждение.

Из-за того, что на части нашей страны ожидается резкое ухудшение погоды, объявлено штормовое предупреждение. Уровень опасности, по словам специалистов Укргидрометцентра, на данный момент желтый, информирует enovosty.com/news.

Синоптики передают, что сегодня, 19 мая, грозы наиболее вероятны на Виннитчине, Одесщине, Черкасщине, Кировоградщине и в западных областях. Помимо гроз ожидается еще и шквальный ветер – 15-20 м/с.

В Укргидрометцентре также добавили, что осторожными сегодня вечером необходимо быть и жителям Ровенской, а также Черновицкой областей — в этих регионах ожидается град.

Спасатели рекомендуют во время шквальных порывов ветра быть предельно осторожными. Во время непогоды необходимо обезопасить свое жилье: закрыть все окна, а также убрать шаткие предметы с балкона или лоджии. Людям, которых гроза застала на улице, следует держаться подальше от баннеров и рекламных щитов, старых деревьев, линий электропередач.

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Эксперты после серии продолжительных исследований заметили, что молния «любит» дуб. Поэтому наши предки были правы, когда называли это дерево деревом Перуна. Лучше перестраховаться и не прятаться от дождя под ним.