В элитном ночном клубе Киева отказались от карантина и начали массово принимать посетителей (ФОТО, ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » В элитном ночном клубе Киева отказались от карантина и начали массово принимать посетителей (ФОТО, ВИДЕО) В элитном ночном клубе Киева отказались от карантина и начали массово принимать посетителей (ФОТО, ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Один из элитных столичных ночных клубов Queen открыл свои двери для посетителей. Соцсети тут же заполонили фото и видео счастливых киевлян и гостей столицы, которые в битком набитом зале танцевали и смотрели шоу программу.

Судя по многочисленным фотографиям, о соблюдении карантинных мер речи не шло, поскольку посетители были без масок, как и артисты шоу-программ. , информирует enovosty.com/news.

Кроме того, напитки и еда подавались не в одноразовой посуде, как того требует МОЗ.

О реакции местных властей, в связи с демаршем владельцев заведения и нарушении карантина, пока ничего не известно.

Читайте: Киевляне досрочно завершили карантин и массово ринулись в ботанический сад без масок и соблюдения дистанции (ФОТО, ВИДЕО)