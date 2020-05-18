СБУ продолжает блокировать фейки пророссийских интернет-агитаторов

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СБУ продолжает блокировать попытки пророссийских интернет-агитаторов по дестабилизации ситуации в стране во время карантина

За последнюю неделю киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили около 50 интернет-агитаторов, которые распространяли различные фейки об эпидемии COVID-19, информирует enovosty.com/news.

С начала введения карантина сотрудники СБУ обнаружили 370 таких интернет-агитаторов и задокументировали, что 17 из них действовали по заданию российской стороны. Количество заблокированных интернет-сообществ составляет почти 2,5 тысячи с миллионной аудиторией. Проведенный анализ свидетельствует о дальнейшем росте активности спецслужб страны-агрессора и управляемых ими агентурных сетей. Агитаторы используют любые информационные поводы для создания у граждан ощущения неконтролируемого хаоса в стране, паники и неспособности государственных органов выполнять свои функции по назначению.

В частности, через социальные сети российские спецслужбы и управляемые ими агентурные сети троллей призывали к нарушению карантина, проведению акций протеста, силовому захвату власти и информационной поддержки деструктивных и антигосударственных мероприятий. Служба безопасности Украины призывает интернет-пользователей быть бдительными и уделять особое внимание безопасности в интернете, доверять лишь информации из официальных источников.