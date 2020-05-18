Нацбанк разрешил снимать наличные в кассах магазинов

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Нацбанк разрешил снимать наличные в кассах магазинов, , которые применяют регистраторы расчетных операций

В Национальном банке Украины сообщили, что с 1 августа 2020 года держателям электронных платежных средств (например, платежных карт) станет проще получать наличные средства из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг, которые применяют регистраторы расчетных операций

Это означает, что у покупателей некоторых магазинов появится возможность получения наличных средств с банковских карт прямо на кассах магазинов, которые применяют терминалы для оплаты платежной картой, информирует enovosty.com/news.

По мнению экспертов, такая возможность будет способствовать уменьшению тенизации экономики, дальнейшему развитию безналичного сегмента и росту финансовой инклюзии граждан в целом.

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Национальный банк предусмотрел также применение субъектами хозяйствования наряду с бумажными электронными расчетными документами и электронные фискальные отчетные чеки. Регулятор принял такое решение в соответствии с нормами Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины» О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг «и других законов Украины по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг».