Киберполиция разоблачила злоумышленников, которые под предлогом продажи масок обманули граждан на 2 млн грн

Главная » Последние новости » Новости общества » Киберполиция разоблачила злоумышленников, которые под предлогом продажи масок обманули граждан на 2 млн грн Киберполиция разоблачила злоумышленников, которые под предлогом продажи масок обманули граждан на 2 млн грн

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Киберполиция разоблачила злоумышленников, которые под предлогом продажи масок обманули граждан на 2 млн грн

Сотрудники киберполиции совместно со следователями столичной полиции под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры разоблачили группу лиц, которые под предлогом продажи средств индивидуальной защиты обманывали граждан, информирует enovosty.com/news.

Киберполиция установила, что к преступной деятельности причастны четыре человека. Фигуранты размещали информацию о продаже медицинских масок на разных вебсервисах. После получения полной предоплаты прекращали связь с клиентом. Убытки, причиненные гражданам, составляют более двух миллионов гривен.

Правоохранители провели обыски по месту жительства участников группы. По результатам обыска были изъяты банковские карточки, мобильные телефоны и флэш накопитель.