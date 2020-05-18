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Африканские модельеры превращают защитные маски в модные аксессуары (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Африканские модельеры превращают защитные маски в модные аксессуары (ФОТО)
 
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Нигерийский модельер Сефия Диджомао любит носить яркую, вызывающую одежду, соответствующую ее индивидуальности. Она считает, что глобальная пандемия не должна мешать ее чувству стиля.

Маски, которые она носит, стали обязательным аксессуаром одежды, пока Нигерия пытается остановить распространение нового коронавируса. , информирует enovosty.com/news.

Африканские модельеры превращают защитные маски в модные аксессуары (ФОТО)

Многие африканские страны ввели обязательное ношение масок на публике, чтобы предотвратить распространение смертельного респираторного заболевания, вызванного COVID-19.

Любители моды в крупнейших городах сочетают стиль и безопасность, надевая разноцветные маски, иногда подбирая ткань для масок в своим нарядам.

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В Африке тенденция делать маски стильными оказалась благом для местных портных и дизайнеров, которые шьют маски.

Модельер Софи Зинга, живущая в столице Сенегала Дакаре, заявила, что решила создавать маски из натуральных тканей.

«Нам придется адаптироваться и жить с этим вирусом», — сказала она.

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«Как дизайнер одежды, я думаю, нам придется интегрировать каждый наряд с модными масками», — добавила Зинга.

Африканские модельеры превращают защитные маски в модные аксессуары (ФОТО)

Вдали от Дакара, в торговом центре Южной Африки в Йоханнесбурге, магазин элитных аксессуаров из кожи Inga Atelier также создает маски.

В стране, которая ввела некоторые из самых жестких мер по блокировке в Африке и осталась в шоке от экономических последствий, креативный директор компании сказал, что этот шаг имеет смысл.

«Мой бизнес сильно пострадал в таком смысле, что розничная торговля сейчас заблокирована», — сказала Инга Губека. «Мы поняли, что существует большой дефицит масок, которые можно использовать каждый день, не выбрасывая их».

Маски ее компании сочетают кожу с разноцветными тканями, включая традиционные южноафриканские принты ндебеле.

Африканские модельеры превращают защитные маски в модные аксессуары (ФОТО) Африканские модельеры превращают защитные маски в модные аксессуары (ФОТО) Африканские модельеры превращают защитные маски в модные аксессуары (ФОТО) Африканские модельеры превращают защитные маски в модные аксессуары (ФОТО) Африканские модельеры превращают защитные маски в модные аксессуары (ФОТО) Африканские модельеры превращают защитные маски в модные аксессуары (ФОТО) Африканские модельеры превращают защитные маски в модные аксессуары (ФОТО) Африканские модельеры превращают защитные маски в модные аксессуары (ФОТО) Африканские модельеры превращают защитные маски в модные аксессуары (ФОТО) Африканские модельеры превращают защитные маски в модные аксессуары (ФОТО)

Источник: Reuters


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
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