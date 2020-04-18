Польша автоматически продлила для украинцев пребывание в стране по безвизу – принят новый Закон

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Польское правительство приняло решение автоматически продлить легальное пребывание для украинцев, находящихся в стране по биометрическим паспортам, срок действия которых закончился с момента объявления Польшей состояния эпидемии 14 марта.

В рамках программы по спасению польской экономики «Антикризисный щит», вчера, 17 апреля, вступил в силу новый Закон (Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2), позволяющий иностранцам легально находится 30 дней в Польше после окончания эпидемии без необходимости подавать заявления на временный вид на жительство, информирует enovosty.com/news.

Как прокоментировал принятие закона руководитель компании по международному трудоустройству Gremi Personal Евгений Кириченко: «Окончание срока пребывания по биометрическим паспортам в рамках безвизового движения было одной из главных причин массового выезда украинцев после введения состояния эпидемии в Польше и объявления о закрытии украино-польской границы украинским правительством».

Трудовые мигранты переживали, что их депортируют, если они превысят срок пребывания в стране. Решение польской власти успокоит украинских трудовых мигрантов. Уже сейчас Польшу покидают единицы. Автоматическое продление безвиза мотивирует украинцев остаться и искать варианты, как закрепиться в Польше.

«Часть украинцев, находящихся сейчас в Польше по биометрии уже подали документы на временный вид на жительство, что даст им право на пребывание в Польше более длительный срок», — сообщил Евгений Кириченко.

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Действие закона распространяется на иностранцев, в том числе на украинцев, которые в день объявления эпидемического чрезвычайного положения 14 марта 2020 года находились в Польше на основании шенгенской визы, безвизового режима, долгосрочной визы, вида на жительство другого государства-члена ЕС.

Пребывание таких граждан будет считаться законным с дня, следующего за последним днем ​​законного пребывания, указанным в визе, до конца 30-го дня, следующего за датой отмены чрезвычайного положения или эпидемического статуса в Польше.

Такое решение предусматривает, что продление срока законного пребывания будет осуществляться согласно закону. Иностранцам не нужно будет подавать никаких заявлений для легализации своего статуса.

Это позволит обеспечить дальнейшее легальное пребывание в Польше для украинцев, которые по разным причинам, связанным с эпидемией не могут покинуть ее территорию.