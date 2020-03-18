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СБУ блокировала незаконный сбыт древесины

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Сотрудники СБУ блокировали незаконный сбыт древесины на Черкасщине

Служба безопасности Украины разоблачила чиновника госпредприятия «Каневское лесное хозяйство», причастного к получению неправомерной выгоды за нелегальный сбыт лесосырья, информирует enovosty.com/news.

По предварительным данным следствия, представитель лесхоза наладил механизм незаконной вырубки и продажи ценных пород древесины коммерсантам. Для проведения сделки чиновник искусственно занижал стоимость лесосырья и реализовывал ее без заключения соответствующих договоров. Так за нелегальное отгрузки более 70 кубометров сосны фигурант требовал от представителя коммерческой структуры почти 100 000 гривен.

СБУ блокировала незаконный сбыт древесины

Правоохранители задержали чиновника лесхоза согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения очередной части взятки. Сейчас решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, избрании меры пресечения и отстранении его от должности.

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Продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к сделке. Мероприятия по разоблачению и блокировке противоправной деятельности проводились совместно с Территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенным в г. Киеве под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 717

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