Полицейские пресекли деятельность незаконной фермы по майнингу криптовалют

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В Николаевской области полицейские пресекли деятельность незаконной фермы по майнингу криптовалют

В Витовское отделение полиции обратились работники Николаевоблэнерго с сообщением, что на территории бывшей фермы в одном из сел района они обнаружили факт похищения электроэнергии, потребляемой без приборов учета, информирует enovosty.com/news.

Проведя измерения, специалисты пришли к выводу, что похищенная электроэнергия используется в коммерческих целях. На месте происшествия полицейские обнаружили трансформатор и разветвленную электрическую сеть, ведущую в помещение фермы, в которой содержались более 500 приборов для майнинга криптовалют.

По факту хищения электрической энергии путем ее самовольного использования следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 188-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет. Следственные действия продолжаются, в ходе которых будут установлены владельцы криптофермы, происхождение использованного оборудования и сумма нанесенного ущерба.

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