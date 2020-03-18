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Полицейские пресекли деятельность незаконной фермы по майнингу криптовалют

Главная » Последние новости » Новости общества » Полицейские пресекли деятельность незаконной фермы по майнингу криптовалют
 
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В Николаевской области полицейские пресекли деятельность незаконной фермы по майнингу криптовалют

В Витовское отделение полиции обратились работники Николаевоблэнерго с сообщением, что на территории бывшей фермы в одном из сел района они обнаружили факт похищения электроэнергии, потребляемой без приборов учета, информирует enovosty.com/news.

Проведя измерения, специалисты пришли к выводу, что похищенная электроэнергия используется в коммерческих целях. На месте происшествия полицейские обнаружили трансформатор и разветвленную электрическую сеть, ведущую в помещение фермы, в которой содержались более 500 приборов для майнинга криптовалют.

Полицейские пресекли деятельность незаконной фермы по майнингу криптовалют

По факту хищения электрической энергии путем ее самовольного использования следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 188-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет. Следственные действия продолжаются, в ходе которых будут установлены владельцы криптофермы, происхождение использованного оборудования и сумма нанесенного ущерба.

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Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 630

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