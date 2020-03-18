Нацполиция будет контролировать выполнение ограничительных требований по пассажирским перевозкам
В Нацполиции сообщили, что полицейские будут контролировать выполнение ограничительных требований по пассажирским перевозкам
Председатель Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что полицейские будут осуществлять контроль за выполнением ограничительных требований в отношении пассажирских перевозок, информирует enovosty.com/news.
Клименко подчеркнул, что с сегодняшнего дня на территории всей страны введен запрет на осуществление регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в междугородном внутриобластном, пригородном и межобластном сообщении.
А в троллейбусах, трамваях, автобусах и автомобильном транспорте, которые выполняют регулярные пассажирские перевозки, разрешено перевозить до 10 пассажиров.
Клименко отметил, что временные ограничения будут действовать до 3 апреля, а полицейские будут осуществлять контроль за выполнением этих норм. Полицейские будут осуществлять контроль с целью предупреждения.