Нацполиция будет контролировать выполнение ограничительных требований по пассажирским перевозкам

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В Нацполиции сообщили, что полицейские будут контролировать выполнение ограничительных требований по пассажирским перевозкам

Председатель Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что полицейские будут осуществлять контроль за выполнением ограничительных требований в отношении пассажирских перевозок, информирует enovosty.com/news.

Клименко подчеркнул, что с сегодняшнего дня на территории всей страны введен запрет на осуществление регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в междугородном внутриобластном, пригородном и межобластном сообщении.

А в троллейбусах, трамваях, автобусах и автомобильном транспорте, которые выполняют регулярные пассажирские перевозки, разрешено перевозить до 10 пассажиров.

Клименко отметил, что временные ограничения будут действовать до 3 апреля, а полицейские будут осуществлять контроль за выполнением этих норм. Полицейские будут осуществлять контроль с целью предупреждения.