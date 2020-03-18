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Мир не будет прежним: Как коронавирус навсегда изменит жизни людей планеты

Главная » Последние новости » Новости общества » Мир не будет прежним: Как коронавирус навсегда изменит жизни людей планеты
 
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Если человечество не сумеет сделать выводы — оно просто обречено на вымирание

Эпидемия коронавируса в мире стала полнейшей неожиданностью для всех и каждого. Почти все страны закрываются на карантин, каждый день становится известно о тысячи новых зараженных. Кроме того, врачи говорят о том, что эта болезнь останется с нами надолго и заставит изменить свое отношение к жизни и к миру, информирует enovosty.com/news.

В частности, массовые собрания постепенно уйдут в прошлое: большие концертные площадки больше не будут собираться ради того, чтобы послушать одну молодую певицу. Вообще, открывать будут только небольшие камерные площадки, на которых будет собираться ограниченное количество людей. Да и вообще, онлайн-концерты, с которыми мы начинаем знакомиться во время этого карантина, станут нормой. Как, собственно, и онлайн-музеи и онлайн-шоу. Возможно, даже Олимпиады и большие музыкальные конкурсы мы будем наблюдать исключительно на своих мониторах. Люди начнут прятаться в более безопасном мире социальных сетей.

Также, ситуация с коронавирусом изменит отношение к туризму и к большим туристическим лайнерам. Они попросту станут атавизмом, так как будут восприниматься людьми как огромные зоны риска на плаву. Также, исчезнет далёкий туризм, когда человек отправляется на другие континенты, проходя сквозь целую полосу испытаний и подвергая себя многим опасностям. На смену ему придёт исторический и внутренний туризм, как это сейчас популярно в Соединенных Штатах Америки или в Скандинавских странах. Именно в эту сторону уже пора обратить свой взор туристическим компаниям.

Пандемия коронавируса заставит мир меняться на протяжении 10-15 лет. Есть очень высокая вероятность того, что именно эта уханьская зараза разрушит старый Мировой Порядок, положив конец полувековому правлению глобализации и очень тесных взаимоотношений наций. Появится новое правило: каждый сам за себя. Будущее этого мира — за авторитетными лидерами, которые покажут свои силу и ум и смогут вывести свои нации из этой черной полосы. Но континенты окажутся далеки друг от друга, как никогда ранее.

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Экономические новости youtubeАвтор: Инна Погрибная
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