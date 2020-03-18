Кабмин планирует частично возместить украинцам коммуналку из-за карантина

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Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам подготовить механизм компенсации ураинцам затрат на оплату коммунальных услуг из-за карантина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение Министерству финансов, Министерству социальной политики и Министерству экономического развития, торговли и сельского хозяйства подготовить механизм компенсации украинцам затрат на коммунальные услуги из-за карантина, информирует enovosty.com/news.

Денис Шмыгаль отметил, что в связи с введением карантина государство должно взять на себя частичную компенсацию по оплате коммунальных услуг.

Премьер-министр сказал, что коммуналка вырастет из-за постоянного пребывания людей на дома.

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Шмыгаль дал задание подготовить соответствующее поручение на протяжении трех дней.