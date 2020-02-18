Владимир Дебой рассказал о проблемных аспектах приватизации стратегически важных объектов

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С вопросом относительно влияния проведения приватизации на экономику страны “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к экономическому эксперту, экс-меру Житомира Владимиру Дебою, информирует enovosty.com/news.

Владимир Дебой сообщает, что для приватизации остались только стратегические объекты

«Для приватизации остались те объекты, которые до сих пор власть не решалась приватизировать. Потому что это объекты государственного значения, природные монополии, стратегические объекты. И, как правило, такие объекты чаще остаются в собственности государства, потому что их значение переоценить сложно, поскольку они имеют как экономическое, так и стратегическое значение для государства. Это является основной причиной, почему предыдущие власти не принимали решение о приватизации на всем протяжении независимости Украины.

Вторым моментом является то, что такого рода объекты, как правило, при надлежащей государственной позиции являются прибыльными и могут приносить государству налоги и прибыль и быть эффективными. Однако для этого важна государственная позиция и нужна воля правительства и президента, чтобы эти объекты работали прибыльно.

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Третий момент – лозунг то, что все нужно приватизировать, как показывает опыт европейских стран, является ошибочным. Потому что многие страны именно такого рода объекты оставляют в собственности государства. Приватизировать же в момент, когда, фактически, у украинского бизнеса и украинского народа нет денег, является не лучшим источником дохода для государства. Приватизировать в момент падения экономики – это все равно, что продать за бесценок. И, в том числе, мы все прекрасно понимаем, что в стране нет банковских ресурсов. Украинский бизнес не может взять кредиты для того, чтобы приватизировать.

Приватизация происходит по демпинговым ценам и, фактически, это называется дешевой распродажей государственного имущества. А что такое государственное имущество? Государственное имущество – это собственность народа Украины, то есть фактически продается имущество всех граждан Украины по бросовым ценам в самое неподходящее для страны время.

Зачем это делается? Для того, чтобы, скорее всего, удовлетворить интересы внешних инвесторов в их потребностях осуществить инвестиции и купить за бесценок объекты. А дальнейшая судьба каждого объекта будет определяться инвестором. И, как мы видели по приватизации стратегических предприятий, далеко не всегда они работали. Они часто закрывались. И таким образом их убирали с мирового рынка, а наша страна с индустриальной потихоньку превратилась в аграрную. Ну а, фактически, сегодня уже нет и больших аграрных успехов.

Поэтому ни с экономической, ни с политической точки зрения сегодня нет разумной целесообразности для приватизации этих объектов. Еще раз необходимо подчеркнуть, что это временная выгода, временная выручка, которая, возможно, даст какие доходы правительству для того, чтобы еще прожить какой-то период. Потому что мы, как страна, полностью живем в займах и кредитах. И другим важным моментом является удовлетворение тех олигархических кругов, возможно, и вне Украины, которые имеют свои средства и таким образом хотят решить свои задачи. Но эти задачи могут быть далеки от интересов украинского государства и народа Украины», — сообщает Владимир Дебой