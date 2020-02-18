Украина значительно увеличила расходы на оборону

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В 2020 году Украина увеличила расходы на оборону на 16%

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в 2020 году Украина значительно увеличила расходы на оборону, информирует enovosty.com/news.

Данилов отметил, что гособоронзаказ по сравнению с прошлым годом увеличен на 16%. Сумма, которую планируют потратить на финансирование мероприятий по развитию оборонно-промышленного комплекса (ОПК) составляет 2,53 млрд грн, из которой 1,7 млрд. грн будет направлено на опытно-конструкторские и исследовательские работы

Всего в 2020 году на оборону и безопасность планируется выделить 245,8 млрд. грн. Также будет выделен отдельный финансовый ресурс в сумме 10 млрд. грн для реализации программ, которые связаны с увеличением обороноспособности и безопасности.

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