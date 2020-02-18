Рынок труда: Стало известно, как в Украине будут ловить и наказывать «рабовладельцев»

Главная » Последние новости » Новости общества » Рынок труда: Стало известно, как в Украине будут ловить и наказывать "рабовладельцев" Рынок труда: Стало известно, как в Украине будут ловить и наказывать "рабовладельцев"

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В правительстве начали настоящую войну с теневым рынком труда

Инспекторы Госслужбы труда проверили 184 319 украинских предприятий и нашли 315 субъектов, работающих без государственной регистрации с использованием нелегального труда. По словам министра экономики Тимофея Милованова, на этих предприятиях работало семьсот людей без оформления. Это глава ведомства назвал настоящим «рабством», информирует enovosty.com/news.

Милованов рассказал о том, что после посещения таких предпринимателей, работодатели начали активно отправлять в налоговую сообщение об оформлении трудовых отношений. Министр назвал «очень крутым результатам» то, что на работу в сфере торговли, временного размещения и общественного питания теперь официально оформлены больше 123 тыс. работников.

Работу без оформления Милованов назвал большим риском, так как работник рискует остаться без помощи и любой компенсации в случае, например, получения травмы. Кроме того, работодатель рискует «влететь» на штраф в 141 тысячу гривен.

Министр экономического развития Украины сообщил о том, сегодня началась инспекционная кампания. Это значит, что инспекторы не занимаются разъяснением, а сразу штрафуют всех, кто не упорядочил трудовые отношения со своими работниками Также, министр анонсировал грядущие рейды по предприятиям строительной отрасли, сельского хозяйства и транспорта.

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