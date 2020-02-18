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Нацполиция перекрыла мощный канал торговли людьми (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Нацполиция перекрыла мощный канал торговли людьми (ВИДЕО)
 
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Одесские правоохранители задержали преступников, которые вербовали молодых женщин для работы в борделях Израиля и Германии

Одесские правоохранители перекрыли международный канал торговли людьми. Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции Одесской области, информирует enovosty.com/news.

Злоумышленники вербовали молодых женщин для работы в борделях Израиля и Германии. Девушек злоумышленники выбирали среди тех, кто находился в тяжелом материальном положении. За «работу» предлагали хорошую зарплату, 70% от которого получали самые «работодатели». Кроме того, все расходы, связанные с выездом за границу, мужчины брали на себя, при условии что женщины «отработают».

Организатора преступной деятельности — 44-летнего одессита првоохранители задержали прямо в одесском международном аэропорту при попытке переправить двух украинок в Германию. Кроме того, задержан и сообщник мужчины

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В качестве вещественных доказательств у задержанных изъяли мобильные телефоны, банковские карты, список женщин, копии трудовых договоров, страховые полисы и т.д. Сейчас с подозреваемыми проводятся неотложные следственные действия в рамках производства, начатого по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 871

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