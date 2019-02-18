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Для реализации концепции «смарт-сити» важно сначала решить проблемы на базовом уровне, — Игорь Ляшенко

Главная » Последние новости » Новости общества » Для реализации концепции "смарт-сити" важно сначала решить проблемы на базовом уровне, - Игорь Ляшенко
 
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Киевская государственная администрация утвердила концепцию «КИЕВ СМАРТ СИТИ 2020», которая определяет направления инфраструктурного, технологического и социального развития города

С вопросом относительно состояния внедрения концепции «смарт-сити» в украинских городах и приоритетных направлениях улучшения существующей ситуации “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, директору Центра проектных исследований «Уровень жизни» Игорю Ляшенко, информирует enovosty.com/news.

Игорь Ляшенко сообщает, что у нас сейчас большая проблема с решением задач на базовом уровне.

«Так, нельзя реализовать цифровые решения в транспортной сфере, если мы не в состоянии банально составить график движения автобуса или трамвая. Нет смысла в 6 тысячах видеокамер на городских улицах, если полиция не собирается ими пользоваться и если полиция не заинтересована в поддержании порядка в городе. Нет смысла реконструировать городскую дорожную сеть и внедрять систему контроля трафика, если улицы используются не для движения, а для долговременной парковки», — говорит Ляшенко.

Относительно первостепенных мер, которые необходимо предпринять для улучшения ситуации, эксперт акцентирует внимание на необходимости обучения людей, обслуживающих интересы горожан, делать свою обычную работу

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«Смарт-сити» — это технологии, оболочка. Если коммунальные службы не умеют чистить от снега и грязи тротуары, то никакая GPS-навигация положение дел не исправит. «Смарт-сити» не существует сам по себе в отрыве от конкретных задач», — сообщает эксперт


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 59

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