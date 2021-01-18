ВСУ получили бронемашины Humvee (ФОТО)

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ВСУ получили 20 бронемашин Humvee

Посольство США в Украине сообщило, что ВСУ получили новую партию бронемашин Humvee и катеров. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

«Ничто не могло остановить доставку 20 Humvee для Сухопутных войск и Командования Сил специальных операций Украины, а также 84 катеров для ВМС Украины в рамках Инициативы содействия безопасности Украины», — говорится в сообщении посольства США в Украине на странице в Facebook.

HMMWV, более известный как Humvee, представляет собой семейство высокомобильных дизельных тактических машин. Автомобили HMMWV производятся компанией AM General LLC. Эти автомобили эксплуатируют более 50 стран и военных организаций.

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Напомним, Соединенные Штаты и другие западные страны расширили поддержку украинских вооруженных сил с тех пор, как Москва захватила Крымский полуостров в марте 2014 года после ввода войск и проведения референдума. Москва также поддерживает сепаратистов на востоке Украины. В заявлении Пентагона говорится, что Соединенные Штаты продолжают призывать всех союзников и партнеров усилить поддержку безопасности и обороны Украины.