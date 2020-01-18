Ученые установили окончательную причину гибели динозавров

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Сотрудники Йельского университета пришли к выводу, что извержение вулканов не связано с массовым вымиранием динозавров.

В Йельском университете заявили, что нашли окончательную причину вымирания динозавров. Исследователи считают, что вся ответственность за исчезновение гигантски рептилий лежит на астероиде, упавшем на нашу планету. Вулканы здесь не при чем, уверены ученые.

Астероид , который убил динозавров, упал на Землю 66 млн лет назад. Кратер от него был обнаружен в 1990-х годах. Он находится на полуострове Юкатан, информирует enovosty.com/news.

До сих пор, несмотря на наличие кратера, споры о том, что же именно послужило причиной гибели динозавров, не прекращаются. Некоторые верят, что загадка кроется в массовых извержениях вулканов, спровоцировавших изменение климата.

Исследователи Йельского университета подсчитали, что вулканы, запустившие масштабное изменение климата, извергались задолго до вымирания динозавров.

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Благодаря моделированию удалось установить, что во время массовой гибели рептилий климатического скачка не было. Извержения действительно вызвали подъем температуры на два градуса, но к моменту вымирания температура вернулась до исходного значения. Об этом заявил Майкл Хенехан, один их соавторов работы.