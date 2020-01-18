Сколько украинцев готовы к протестам

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Протесты в Украине готовы поддержать почти половина жителей страны. Опрос Киевского международного института социологии показал, что в стране стало больше людей, которые готовы к активным действиям

48 процентов украинцев в возрасте от восемнадцати лет готовы принимать участие в протестах. Такие результаты показал опрос, проведённый в конце прошлого года Киевским международным институтом социологии. В опросе приняли участие более двух тысяч человек из разных регионов страны, информирует enovosty.com/news.

Итак, согласно результатам опроса, сегодня 8 процентов взрослых жителей Украины готовы принимать участие в протестах, что на пять процентов больше, нежели годом ранее. Тогда сидеть сложа руки отказывались 44 процента.

Большинство опрошенных жителей страны готовы к таким формам социального протеста, как участие в избирательной кампании. Ещё 16 процентов опрощенных готовы собирать подписи под коллективными воззваниями, 11 процентов пойдут на санкционированные митинги и демонстрации.

Опрос КМИС показал, что самый низкий уровень готовности к акциям протеста зафиксирован на западе страны, самый высокий – в восточной части страны. Результаты на юге и в центральных регионах страны почти не отличается.

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