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Синоптики рассказали, какой будет погода на Крещение

Главная » Последние новости » Новости общества » Синоптики рассказали, какой будет погода на Крещение
 
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19 января, в праздник Крещения, погода будет сухой, без осадков. Днем воздух максимально прогреется до +3.

Укргидрометцентр составил прогноз погоды на Крещение. Синоптики заявили, что 19 января ожидается переменная облачность, осадков в Украине в этот день не предвидится, информирует enovosty.com/news.

В ночное время столбики термометров опустятся до -6 градусов (В Карпатах – до -13 градусов). Утром земля будет покрыта изморозью. Также возможен туман. Днем в среднем по Украине воздух прогреется до -2…+3 градусов. Ветер будет переменным (3-8 м/с).

В столице ночью похолодает до -4…-2 градусов. Днем воздух прогреется до 0….+2. Погода будет не очень комфортной, следует приготовится к туману и изморози.

Следующая неделя начнется с похожей погоды. Небольшой снег ожидается 22 января в южной части страны. 23 января кратковременные осадки возможны по всей стране.

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Экономические новости youtubeАвтор: Катерина Лукьянчук
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