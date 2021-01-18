Немецкий ученый детально рассказал о побочных эффектах от COVID-вакцины

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Глава немецкого института вакцин Клаус Цихутеком рассказа о об эффективности и побочных эффектах BioNtech/Pfizer и Moderna

Немецкий ученый рассказал о том, что ситуация с вакцинацией сейчас выглядит очень хорошо:, информирует enovosty.com/news.

«Пока что реактогенность обеих вакцин (свойство вакцины вызывать при введении в организм какие-либо побочные эффекты — повышение температуры, отек на месте инъекции и пр. — Ред.) не отличается от других вакцин и не выходит за привычные рамки. Первые данные очень обнадеживающие: в ходе клинических испытаний эффективность обеих вакцин достигла 90 и более процентов. И даже среди пожилых людей она превышает 80 процентов. Я думаю, что у нас есть две отличные сертифицированные вакцины, разработанные и прошедшие все проверки с соблюдением всех необходимых стандартов. Так что в настоящее время ситуация выглядит очень хорошо».

Также, Клаус Цихутеком детальнее рассказал о побочных эффектах, о которых кричит российская пропаганда:

«В основном побочные эффекты длятся от силы несколько дней. Это легкая боль в месте укола, иногда усталость, повышенная температура, головная боль, боль в мышцах или суставах. Возможен также небольшой отек на месте укола. Но все это — известные побочные эффекты, присущие любой вакцинации. Они краткосрочны и не влекут за собой никакого вреда для организма. Учитывая, насколько опасным для жизни может быть COVID-19, с побочными эффектами от вакцин против коронавируса можно смириться. Хотя, похоже, они встречаются чаще, чем при ежегодной прививке от гриппа», — рассказал немецкий ученый.

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