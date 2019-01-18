Названы неожиданные признаки высокого интеллекта

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Ученые из США провели ряд исследований, в ходе которых выяснили, что иногда признаки высокого интеллекта могут быть скрытыми. Во время наблюдений, исследователям удалось подтвердить правдивость эффекта Данинга-Крюгера, что относится к интеллектуально одаренным людям.

Суть эффекта состоит в том, что умственно одаренный человек сомневается в своих способностях и из-за этого их занижает, информирует enovosty.com/news.

Ученые доказали, что умственно одаренные люди часто сомневаются в своих интеллектуальных способностях, тогда как люди, не обладающие высоким IQ, любят «кричать» о своем уме.

Кроме того, ученые назвали и другие качества, присущие людям с высоким уровнем интеллекта. Оказалось, проявлением умственного потенциала может быть желание заниматься музыкой или вокалом в детстве.

Также ученые нашли связь между высоким уровнем интеллекта и последовательностью рождения ребенка в семье. Так, у первенцев мозг часто развит лучше, чем у его младших братьев или сестер.

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