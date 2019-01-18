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Назвали методы, помогающие человеку добиться успеха

Главная » Последние новости » Новости общества » Назвали методы, помогающие человеку добиться успеха
 
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В ходе эксперимента ученым удалось выяснить, что помогает женщинам добиваться в жизни высот.

Группа ученых под руководством Лаура Вандеркама создала революционный проект, который помогает психологам сделать представителей женского пола успешными не только на работе, но и также добиваться успехов в личной жизни, информирует enovosty.com/news.

Команда экспертов долгое время наблюдала за тем, как ведут себя участники эксперимента в разных жизненных ситуациях. Это дало возможность составить целый список рекомендаций, следуя которых человек обязательно будет добиваться успехов во всех жизненных сферах.

Ученые советуют прекрасному полу заранее планировать свой день, чтобы потом не принимать скоропалительных решений, которые не всегда будут правильными. Психологи советуют обдумывать каждый шаг наперед. Женщинам также не рекомендуется сильно концентрироваться на домашних обязанностях. Эксперты считают, что нужно оставлять проблемы на работе и не приносить их в дом.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 38

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