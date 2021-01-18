Крещение 2021: Чем отличается Крещенская вода от обычной святой воды

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Крещенская вода – это вода, которую церковь освящает в Крещенский сочельник и в само Крещение.

Считается, что она обладает целебными свойствами, поэтому за святой водой в праздник выстраиваются длинные очереди, информирует enovosty.com/news.

В Украинской православной церкви пояснили, чем отличается Крещенская вода от обычной святой воды. Отмечено, что в быту использование нами наименования «святая вода» является неверным с точки зрения Церкви:

«Дело в том, что святой вода быть не может. Она — освящена. С греческого языка «Мегало агиасма» переводится как «Большая святыня», но не «святая». Слово «святыня» свидетельствует о святости предмета, но сам предмет не является «святым», поскольку, по большому счету, «Единый Святой — это Господь …». И человек в силу образа и подобия Божия тоже может быть святым, святыми могут быть Дары, храм тоже может называться святым — ради того, что является местом особого пребывания Бога. А вода может быть освященной, святыней. Итак, если мы обратим внимание на чины освящения воды в дни Крещения Господня и в другие дни, то увидим, что освящает молитвой призвание Духа Божьего на воду остается одна и та же: «Приклони, Господи, ухо Твое и услышь нас, что в Иордане креститься соизволил…». Именно эта молитва читается перед погружением креста как в Большом чине освящения, так и в малом. Итак, отличие в том, что Крещенская вода освящается с великим торжеством, и поэтому ей придается большее почестей и большого веса. На основе текстов молитв, ошибочно считать воду освященной на Богоявление (Иорданская) сильнее воды, освященной на другие праздники — это предрассудки. Отличие же заключается лишь в чине освящения».

Где набирают крещенскую воду?

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Крещенской воды можно набрать в храме или в освященном водоеме. Кроме того, многие верующие приносят в церковь готовые емкости с водой на освящение. Также крещенскую воду можно взять в иордани, желательно до того, как в ней начнут купаться.