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Киберполиция блокировала деятельность мошенников, которые продавали несуществующие турпутевки

Главная » Последние новости » Новости общества » Киберполиция блокировала деятельность мошенников, которые продавали несуществующие турпутевки
 
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Киберполиция блокировала деятельность мошенников, которые продавали несуществующие турпутевки при условии полной предоплаты

Сотрудники отдела противодействия киберпреступности Запорожья совместно со следователями Вознесеновского отделения полиции разоблачили мошенников, которые продавали несуществующие туристические путевки при условии полной предоплаты, информирует enovosty.com/news.

Установлено, что 30-летний мужчина вместе с 23-летней сожительницей в социальной сети предлагали туристические путевки. От клиентов требовали стопроцентную предоплату на банковскую карточку. Однако после получения денег — удаляли объявления и блокировали пострадавших. По предварительным подсчетам, таким образом злоумышленники обманули более двух десятков граждан более чем на 400 000 гривен. Окончательное количество пострадавших устанавливается.

По месту жительства фигурантов работники полиции провели обыск. Изъята компьютерная техника и сим-карты, которые использовались в противоправной деятельности. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Следственные действия продолжаются.

«Обращаем внимание граждан, что покупать товары необходимо только на проверенных сайтах и ​​выбирать наложенный платеж. Также внимательно проверяйте название веб-ресурса: любое отличие может означать, что вы попали на фишинговый сайт. Кроме этого, на сайте киберполиции в разделе «Стоп Фрауд» можно проверять неизвестного, банковскую карточку или ссылки на сомнительный сайт», — говорится в сообщении Департамента киберполиции Национальной полиции Украины

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 26

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