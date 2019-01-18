Археологи нашли следы легендарной древней панацеи

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Ученые из Болгарии нашли свинцовые крышки от ампул. По мнению специалистов, в них содержалось известное лекарство, спасающие от всех отравлений, которое было очень популярным в средневековье.

Стало известно, что подобные крышки находят по всей Болгарии. В ампулах от этих крышек находилась панацея, известная как териак. Считалось, что это было универсальным противоядием, которое могло спасти от любого отравления. Ученые думают, что создал ее царь Митридат, который правил Понтийским царством. К териаку интерес проявлял еще один средневековый врач Гален, информирует enovosty.com/news.

Свинцовые крышки, найденные в Болгарии, датируются XII-XIV веками. Добавим, что на одном артефакте есть дата 1323 год, именно тогда была болгаро-византийская война. Ученые подчеркивают, что многие артефакты являются подделками. Например, в ходе анализа двух артефактов, которые были обнаружены в болгарском городе Садово, набита дата XIX века. Но аптекари выдавали это лекарство за настоящий териак XIV века, которое завезли из Венеции и Триеста.

Недавно ученые нашли крышку возле Кремиковского монастыря, на которой написано, что это лекарство было изготовлено в Средние века в Венеции. Но эксперты подчеркивают, что этот артефакт тоже подделка, так как крышка датировалась концом XV — началом XVI века. А в это время Болгария была частью Османской Империи.