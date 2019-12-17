World Architecture Festival: Определено лучшее здание 2019 года

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Назван победитель ежегодной архитектурной награды World Architecture Festival. В текущем году звание самого лучшего здания на планете получила нидерландская библиотека.

Эксперты престижной премии World Architecture Festival определились с лучшим зданием уходящего года. По мнению специалистов, им является библиотека, расположенная в городе Тилбург (район Нидерландов Северный Брабант), информирует enovosty.com/news.

Данная награда очень почитается среди архитекторов. Она является крупнейшей премией для этих специалистов. На интернет-ресурсе World Architecture Festival сказано, что жюри выбирает победителей в 15 номинациях.

Добавим, что здание библиотеки Тилбурга было разработано архитектурным бюро Civic, Braaksma & Roos и Petra Blaisse. Для сооружения публичного пространства выбрали территорию бывшего ангара локомотивов.

Пространство не только превратили в большой культурный центр, но и позаботились о его экологичности. В библиотеке действует экологичная технология отопления. Вся площадь поделена на части, которые обогреваются только тогда, когда в них кто-то есть.

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Здание-победитель используется не только как библиотека, в нем часто проходят различные лекции в специально оборудованных залах, собираются коворкинги и организовываются лаборатории.