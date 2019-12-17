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В Украине ожидается 15-градусное тепло, — синоптик

Главная » Последние новости » Новости общества » В Украине ожидается 15-градусное тепло, - синоптик
 
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Декабрь продолжает радовать украинцев теплой погодой. Завтра столбики термометров в некоторых регионах поднимутся до +15 градусов.

Синоптик Наталья Диденко обнародовала на своей странице в Facebook свежий прогноз погоды. По ее словам, завтра, 18 декабря, ожидается очень высокая по декабрьским меркам температура воздуха, информирует enovosty.com/news.

На протяжении завтрашнего дня в среднем по стране воздух прогреется до +8…+13 градусов. В западных и южных областях ожидается потепление до +10…+15 градусов. Известно также, что среда должена быть солнечной. Осадков пока не предвидится.

Наталья Диденко объяснила происходящее антициклоном Urte, пришедшем в Украину с Турции. Именно он отогнал от нас дожди и снега.

18 декабря ожидается небольшой южно-западный ветер.

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По словам синоптика, хорошая погода продержится до конца текущей недели. Осадки в виде дождей возможны ближе к субботе.


Экономические новости youtubeАвтор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 111

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