В первом месяце зимы, возможно, появится еще один выходной

Главная » Последние новости » Новости общества » В первом месяце зимы, возможно, появится еще один выходной В первом месяце зимы, возможно, появится еще один выходной

Закрыть Отправить

Один из народных депутатов Украины Сергей Мищенко предложил депутатам Верховной Рады рассмотреть возможность изменения количества выходных в декабре в Кодексе законов о труде.

Речь идет о том, чтобы сделать 15 декабря выходным днем и назвать его Днем духовного единства Украины. Такой законопроект под номером 9407 уже зафиксирован на официальном сайте Верховной Рады, однако текста документа еще нет, информирует enovosty.com/news.

Как известно, 15 декабря 2018 года в Украине создали единую православную церковь и избрали ее новую главу – епископа Епифания, 39-ти лет.