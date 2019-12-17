Сегодня православные отмечают День святой Варвары: история и традиции праздника
17 декабря церковь восточного обряда почитает память великомученицы Варвары. Согласно преданиям, именно эта святая вышила ризы для Христа.
Сегодня православные христиане восточного обряда отмечают День святой Варвары, жившей в конце 3 – в начале 4 столетия в финикийском городке Илиополе. Воспитывал девушку лишь отец (Диоскор), так как ее мать очень рано умерла. Несмотря на то, что Диоскор был язычником, Варвара стремилась к познанию Бога. В юношестве она тайно была окрещена, информирует enovosty.com/news.
Отец очень разгневался на дочь, запер ее в комнате и приказал стражникам мучать ее, как угодно. При этом Диоскор произнес слова: «Мучай ее, как хочешь. Она мне больше не дочь». Начальник управы Мартиан попытался сначала переубедить Варвару, но позже приказал устроить ей настоящие пытки. После жестоких «убеждений» она была брошена в темницу. Легенды гласят, что там ей явился Иисус, который исцелил Варваре раны.
Девушка продолжала отстаивать веру, выдерживала все дальнейшие мучения и была обезглавлена. Церковь утверждает, что в день гибели Варвары молния убила также Диоскора и Мартиана.
Христиане верят, что святая Варвара наделена даром беречь людей от неожиданной гибели. Особенно почитают эту святую военнослужащие, шахтеры, пилоты и водители – люди, профессии которых связаны с риском.
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В этот день действует Рождественский пост, поэтому блюда должны быть постными. Рекомендуется посещать богослужения. Отметим, в Киеве во Владимирском соборе хранятся мощи святой Варвары. Ранее украинцы в этот день варили кутью и узвар – предания гласят, что это помогало привлекать достаток в дом.