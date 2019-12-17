СБУ разоблачила группировку вымогателей, которые терроризировали столичных коммерсантов

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Сотрудники СБУ разоблачили группировку вымогателей, которые терроризировали столичных коммерсантов

В столице сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную группировку, участники которой требовали средства от двух столичных бизнесменов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ , информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что в состав группы входили преимущественно судимые за аналогичные преступления украинцы. Применяя методы физического и психологического воздействия, злоумышленники заставили двух владельцев строительной фирмы подписать обязательства на $860 000 несуществующего долга.

Кроме того, уголовники требовали у потерпевших передать им автомобиль премиум класса и частный дом вместе с земельным участком в Дарницком районе столицы стоимостью $130 000. Чтобы жертвы были более сговорчивыми злоумышленники организовали их похищение, а также угрожали расправами над семьями коммерсантов.

После объявления в розыск по месту жительства правоохранители задержали трех фигурантов дела, еще трех — обнаружили в местах укрытия в Киевской области. Во время 15 обысков, проведенных в домах представителей так называемого «силового блока» группы, выявлено средства поражения, холодное и огнестрельное оружие, с помощью которого злоумышленники запугивали жертв.

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Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других участников преступления, в том числе заказчиков. Мероприятия по разоблачению проводились сотрудниками Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и области совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством столичной прокуратуры.