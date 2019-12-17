Нацполиция поймала «на горячем» преступников, пытавшихся ограбить элитный дом (ФОТО)

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Сотрудники Нацполиции поймали «на горячем» преступников, пытавшихся ограбить элитный частный дом

К оперативникам поступила информация, что группа лиц планирует совершить серию разбойных нападений на жилища граждан. Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции Украины, информирует enovosty.com/news.

Как установили правоохранители, эти лица специализируются именно на данном виде преступления. «Работали» по принципу: чем больше частный дом, тем более ценный «улов».

Ночью 16 декабря оперативники управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции, следователи полиции Одесской под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области задержали преступную группу лиц во время попытки разбойного нападения на жилища граждан.

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Злоумышленники заранее знали, что в доме будет хозяин и в случае его пробуждения готовы были применить против него оружие. Но вместо владельца помещения фигурантов встречали правоохранители. Хозяин в это время находился в безопасности под охраной полицейских.