Нацполиция поймала «на горячем» преступников, пытавшихся ограбить элитный дом (ФОТО)
Сотрудники Нацполиции поймали «на горячем» преступников, пытавшихся ограбить элитный частный дом
К оперативникам поступила информация, что группа лиц планирует совершить серию разбойных нападений на жилища граждан. Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции Украины, информирует enovosty.com/news.
Как установили правоохранители, эти лица специализируются именно на данном виде преступления. «Работали» по принципу: чем больше частный дом, тем более ценный «улов».
Ночью 16 декабря оперативники управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции, следователи полиции Одесской под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области задержали преступную группу лиц во время попытки разбойного нападения на жилища граждан.
Читайте: Лукашенко оставил Путина с носом, - Портников
Злоумышленники заранее знали, что в доме будет хозяин и в случае его пробуждения готовы были применить против него оружие. Но вместо владельца помещения фигурантов встречали правоохранители. Хозяин в это время находился в безопасности под охраной полицейских.