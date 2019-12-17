Фиксированное количество депутатов в Верховной Раде — это неверный путь, — Даниил Богатырев

Главная » Последние новости » Новости общества » Фиксированное количество депутатов в Верховной Раде - это неверный путь, - Даниил Богатырев Фиксированное количество депутатов в Верховной Раде - это неверный путь, - Даниил Богатырев

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Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект №1017, который предусматривает уменьшение количества народных депутатов с 450 до 300, а также вводит пропорциональную избирательную систему

С вопросом относительно необходимости сокращения количества народных депутатов и введения пропорциональной избирательной системы «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному политологу, эксперту Украинского института анализа и менеджмента политики Даниилу Богатыреву, информирует enovosty.com/news.

Даниил Богатырев сообщает, что фиксированное количество депутатов в Верховной Раде (будь их 300, 450, или 1000) — это неверный путь

«В идеале, оно должно быть привязано к пропорции «1 депутат на N количество граждан» и пересматриваться каждые 10 лет по итогам переписи населения. Этот механизм позволил бы обеспечить объективное и достаточное пропорциональное представительство граждан в парламенте.

Что же касается нынешнего политического момента, очевидно, что сокращение количества депутатов давно назрело, в связи с сокращением населения. Однако, до момента проведения переписи, мы не знаем точного количества оставшегося в стране населения, а следовательно — не можем вычислить необходимое количество депутатов», — сообщает Даниил Богатырев

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