Бурная реакция Сети на смерть Кернеса: «Конец эры криминальных динозавров», «памятник человеческому конформизму» и памятное совпадение

Главная » Последние новости » Новости общества » Бурная реакция Сети на смерть Кернеса: "Конец эры криминальных динозавров", "памятник человеческому конформизму" и памятное совпадение Бурная реакция Сети на смерть Кернеса: "Конец эры криминальных динозавров", "памятник человеческому конформизму" и памятное совпадение

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В Харькове объявили трехдневный траур

Сегодня ночью многолетний харьковский градоначальник Геннадий Кернес умер из-за осложнений после COVID-19. Эта новость вызвала очень противоречивую, как и сама личность Кернеса, реакцию. Свои комментарии в социальных сетях оставили его родные, политики, политологи и другие украинцы. В частности, смерть мера прокомментировали в Офисе президента, где отметили, что Кернес прошел такой жизненный путь, который исключает однозначность в его оценках. В ОП добавили, что как мэр он «работал, вкладывая в Харьков все свои эмоции и компетенции», информирует enovosty.com/news.

Смерть своего товарища на странице в ФБ прокомментировал днепровский коллега Борис Филатов:

Виталий Портников отметил, что дело даже не в смерти Кернеса, а мафиозной системе управления нашей страной. Он выразил мнение о том, что даже после смерти его использовали для сохранения кланового контроля над ресурсами Харькова:

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Украинский журналист и политический деятель Сергей Высоцкий отметил, что Кернес владел мощной животной харизмой, но эпоха таких людей осталась в прошлом:

Также, в Сети обратили внимание на одно совпадение: