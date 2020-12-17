Бурная реакция Сети на смерть Кернеса: «Конец эры криминальных динозавров», «памятник человеческому конформизму» и памятное совпадение

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости общества

17.12.2020 г.
15:01Бурная реакция Сети на смерть Кернеса: "Конец эры криминальных динозавров", "памятник человеческому конформизму" и памятное совпадение
12:48В Одессе 6-летняя девочка "заминировала" школу: эвакуировано 440 человек
11:29Европейское космическое агентство показало, как выглядит Киев с земной орбиты (ВИДЕО)
11:09"Парковка для оленей": в Харькове установили необычный дорожный знак (ФОТО)
09:49Во Львове заметили элитный Mercedes (ФОТО)
09:29Геннадий Кернес умер
06:55"Янукович и йолка": В Сети появилась смешная фотожаба про шляпу, снятую с главной елки Украины
Все новости общества

Аналитика

16.12.2020

Больше на силовиков и меньше на врачей: как распределили госбюджет 2021 и откуда возьмут деньги

Больше на силовиков и меньше на врачей: как распределили госбюджет 2021 и откуда возьмут деньги
Верховная Рада приняла госбюджет на 2021 год. За него проголосовали 289 депутатов. Из-за крайней нужды в денежных средствах от Международного валютного ...
11.12.2020

Крах АвтоКрАЗа: Как убивают знаменитый автозавод

Крах АвтоКрАЗа: Как убивают знаменитый автозавод
Легендарный АвтоКрАЗ - банкрот! Это ярчайший пример наплевательского, можно даже сказать, скотского отношения к тому промышленному и научно-техническому ...
05.12.2020

Автомобильная отрасль в Украине: как выжить в условиях неравной конкуренции

Автомобильная отрасль в Украине: как выжить в условиях неравной конкуренции
Автомобильная отрасль в Украине требует особого внимания государства, поскольку одна из мощнейших отраслей украинского промышленного комплекса осталась ...

Последние новости

17.12.2020 г.
15:22 Джо Байден будет старейшим президентом США: ТОП-10 интересных фактов про будущего главу Белого дома
15:18 Путин захотел добывать воду для оккупированного Крыма из-под Азовского моря
15:07 Ёлкин меткой карикатурой показал, как Путин даёт свою большую пресс-конференцию
15:01 Бурная реакция Сети на смерть Кернеса: "Конец эры криминальных динозавров", "памятник человеческому конформизму" и памятное совпадение
14:39 "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Слуга народа" лидируют в парламентских рейтингах партий, - опрос
14:35 Кадровый день: Рада выбрала аграрного министра, но отказала Витренко
13:15 "У бандитского режима Путина время на исходе": The Times рассказало о будущем главы Кремля
13:01 Витренко - реальный кандидат на премьерское кресло, - Железняк (ВИДЕО)
13:00 Во Франции автомобиль за 11 млн евро превратили в новогоднее украшение (ФОТО)
12:59 В Лондоне загрязнение воздуха стало официальной причиной смерти 9-летней девочки, - Fox News
12:48 В Одессе 6-летняя девочка "заминировала" школу: эвакуировано 440 человек
12:30 Некоторые украинцы могут лишиться права досрочного выхода на пенсию: в чем причина
12:18 В Англии прошла церемония крещения атомной подлодки Anson (ВИДЕО)
12:00 Что нужно знать о повторном заражении COVID-19 и как этого избежать
11:43 В Украине растет число больных COVID-19 - Степанов
11:29 Европейское космическое агентство показало, как выглядит Киев с земной орбиты (ВИДЕО)
11:09 "Парковка для оленей": в Харькове установили необычный дорожный знак (ФОТО)
10:48 Южная Корея становится крупнейшим мировым поставщиком оружия
10:28 В Краматорске на стройке произошла ужасная трагедия
10:08 Байден продолжит использовать любимое "оружие" Трампа, - Reuters
09:49 Во Львове заметили элитный Mercedes (ФОТО)
09:29 Геннадий Кернес умер
09:08 В Украине изменены правила получения автомобильных номеров
08:48 Египет ужесточил правила въезда для туристов из Украины
08:27 После прививки вакциной Pfizer американка попала в больницу
08:09 Археологи разгадали тайну "земли богов"
08:00 В Украине изменили порядок получения автомобильных номеров: подробности
07:45 Решение Кабмина: украинцы в 2021 году будут отмечать 260 памятных дат
07:30 Ученые определили, где и от кого проще всего заразиться COVID-19
07:28 Кабмин принял новое важное решение по субсидиям за коммуналку
07:20 Опубликованы лучшие фото погодных явлений за этот год (ФОТО)
07:00 В США представили самый быстрый автомобиль в мире (ФОТО)
06:55 "Янукович и йолка": В Сети появилась смешная фотожаба про шляпу, снятую с главной елки Украины
06:48 Врач рассказала, нужно ли сбивать температуру при COVID-19
06:18 Стало известно о новом ударе США по Северному потоку-2
06:02 COVID-19 в мире за сутки установил два антирекорда
16.12.2020 г.
23:20 Ученые назвали самые распространенные симптомы COVID-19
23:08 В Израиле завершили испытания системы ПРО «Железный купол»
23:00 Ученые обнаружили способ убить COVID-19 в помещении за 30 секунд
22:45 Шляпе с главной елки Украины придумали новое применение
22:23 Курьез: В Сети появилось юмористическое видео о невыполненных обещаниях Зеленского
21:28 Россия опровергает Пашиняна: миротворцы в Азербайджане в окружение не попадали
19:20 РПЦ – наша дочка, рожденная от Днепровской купели, - митрополит Епифаний
19:03 Дота нуждается в обновлении, но менять надо не все
19:01 В Киеве обнаружили «ненастоящих» брокеров
18:33 Бедные останутся без вакцины: Программа поставок COVAX может провалиться, – Reuters
17:37 Россию готовят к осаде и капитуляции, - историк
17:32 Виталий Кулик: "Санкции ЕС против РФ за оккупацию Крыма оказывают позитивное влияние на деоккупацию территории"
16:29 Вслед за YouTube и Google: В работе Telegram произошел масштабный сбой
16:24 Стало известно, когда в Украине появится аграрное министерство
16:10 В ВОЗ предупредили о новой вспышке коронавируса в Европе
15:58 Не только официанты: Озвучены все детали перехода на украинский язык с нового года
15:44 Украина значительно поднялась в Индексе человеческого развития
15:35 Жительница Австралии вместе с пряничным домиком получила в подарок живого паука (ФОТО)
15:13 Евросоюз в шаге от удара по режиму Лукашенко. Кого заденут санкции?
15:13 Ахметов и Новинский по указке Зеленского пошли войной на ОПЗЖ
15:00 ВМС Турции получили первый патрульный самолет Leonardo ATR-72
14:00 Экспорт труб из Украины упал на 23%
12:59 Индия является второй страной в мире по числу заболевших COVID-19, - Reuters
12:49 Американские P-8A Poseidons проводят морское патрулирование в Японии (ФОТО)
Все новости »

Бурная реакция Сети на смерть Кернеса: «Конец эры криминальных динозавров», «памятник человеческому конформизму» и памятное совпадение

Главная » Последние новости » Новости общества » Бурная реакция Сети на смерть Кернеса: "Конец эры криминальных динозавров", "памятник человеческому конформизму" и памятное совпадение
 
Печать Отправить на почту

 

 

В Харькове объявили трехдневный траур

Сегодня ночью многолетний харьковский градоначальник Геннадий Кернес умер из-за осложнений после COVID-19. Эта новость вызвала очень противоречивую, как и сама личность Кернеса, реакцию. Свои комментарии в социальных сетях оставили его родные, политики, политологи и другие украинцы. В частности, смерть мера прокомментировали в Офисе президента, где отметили, что Кернес прошел такой жизненный путь, который исключает однозначность в его оценках. В ОП добавили, что как мэр он «работал, вкладывая в Харьков все свои эмоции и компетенции», информирует enovosty.com/news.

Смерть своего товарища на странице в ФБ прокомментировал днепровский коллега Борис Филатов:

Виталий Портников отметил, что дело даже не в смерти Кернеса, а мафиозной системе управления нашей страной. Он выразил мнение о том, что даже после смерти его использовали для сохранения кланового контроля над ресурсами Харькова:

Читайте: Исход выборов мэра Харькова во многом зависит от состояния здоровья Кернеса,- Саакян

Бурная реакция Сети на смерть Кернеса: «Конец эры криминальных динозавров», «памятник человеческому конформизму» и памятное совпадение

Бурная реакция Сети на смерть Кернеса: «Конец эры криминальных динозавров», «памятник человеческому конформизму» и памятное совпадение

Украинский журналист и политический деятель Сергей Высоцкий отметил, что Кернес владел мощной животной харизмой, но эпоха таких людей осталась в прошлом:

Также, в Сети обратили внимание на одно совпадение:

Бурная реакция Сети на смерть Кернеса: «Конец эры криминальных динозавров», «памятник человеческому конформизму» и памятное совпадение


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 60

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Больше на силовиков и меньше на врачей: как распределили госбюджет 2021 и откуда возьмут деньги
Крах АвтоКрАЗа: Как убивают знаменитый автозавод
Автомобильная отрасль в Украине: как выжить в условиях неравной конкуренции
Евро-буза: Польша и Венгрия против Брюсселя и Сороса
Итоги ноября: Прививка от кризиса, "три орешка" президента и "платиновая карта" США для Украины
Рынок газа: Чем закончится борьба на газовом рынке между "Нафтогазом" и газсбытами
Госбюджет-2021: выплата долгов, рост расходов и рекордный дефицит главной сметы страны
Если завтра Байден: Глобальные последствия смены власти в США
Вакцины от коронавируса: Реальный шанс на спасение, "пустышки" и "темные лошадки"
Почему Россия больше не царь горы на Южном Кавказе и когда условный Кадыров присягнет Эрдогану, - Пионтковский
Все статьи





Читайте также

Геннадий Кернес умер
 Под Харьковом прохожие задержали насильника
В Харькове на парковке засветились роскошные авто (ФОТО)
 В Харькове заметили роскошный спорткар (ФОТО)
В Харькове заметили роскошный Rolls-Royce (ФОТО)
 В Харькове в школе нашли колбы с боевым ядом
В Харькове заметили роскошный спорткар (ФОТО)
 Всплеск COVID-19: Кучер сравнил "красную" Харьковщину с Италией

Армия

Беспилотный летательный аппарат «Беркут»
Самоходная гаубица 155-мм Type 99 (Япония)
Боевой модуль «Дуплет»
Бронеавтомобиль «Барс-6»
Вся армия    >>

Персоны

Лагард

Кристин
Пинчук
Елена
Сиротюк
Юрий
Андрей
Юрьевич
Гриненко
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Олег Кияшко: Громкое «харьковское дело» может закончиться пшиком

Отжать и выжать "Цитрус". Власть и полицию не интересуют атаки рейдеров на компанию


Вакцины от коронавируса: Реальный шанс на спасение, «пустышки» и «темные лошадки»


Мнения
Без шампанского. Что победа Байдена означает для Кремля
Андрей Зубов

Без шампанского. Что победа Байдена означает для Кремля

103 года назад в России победило абсолютное зло. Ныне в США победило добро, конечно, не абсолютное, но вселяющее надежду.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"І тут Остапа понесло": в Мережі з'явилось гумористичне відео про чергові перемоги Зеленського (30429)

Школьница из Киева, упавшая 40 раз на Андреевском спуске в гололед, стала звездой зарубежных СМИ (28755)

Курьез: В Сети появилось юмористическое видео о невыполненных обещаниях Зеленского (21802)


Купить подарки





работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube



Автомобильная отрасль

help




bigmir)net TOP 100

 