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Ученые зафиксировали резкое уменьшение численности насекомых: определена причина

Главная » Последние новости » Новости общества » Ученые зафиксировали резкое уменьшение численности насекомых: определена причина
 
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За последние полстолетия на планете почти вдвое уменьшилась популяция насекомых.

Специалисты Университета Сассекса заявили, что массовое вымирание насекомых ускоряется. Сейчас 40% известных видов находятся на грани гибели. Хуже всего ситуация с насекомыми обстоит в Германии, а также в Пуэрто-Рико, информирует enovosty.com/news.

Ученые провели исследование и установили, что главной причиной массового вымирания являются пестициды, которые люди все чаще используют при обработке земли.

Авторы научного доклада обеспокоены, что исчезновение насекомых может спровоцировать катастрофу в природной экосистеме. Ведь именно эти маленькие животные являются едой для разных птиц, летучих мышей, рептилий, рыб и мелких млекопитающих.

Помимо этого, одна из наиважнейших задач насекомых – опыление растений. Было даже оценено, что цена на «услуги» маленьких опыляющих существ составляет по человеческим меркам более 300 млрд долларов ежегодно.

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Ученые призывают людей остановить «апокалипсис». Для этого рекомендуется уменьшить использование пестицидов, а также активнее обустраивать парки и рекреационные зоны в городах.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 973

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