В Украине создали рейтинг корпоративной устойчивости компаний

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В Украине создали рейтинг Sustainable Ukraine, который даст возможность прогнозировать тенденцию устойчивого развития украинской бизнес-среды и экономики страны

В Украине создали рейтинг корпоративной устойчивости компаний Sustainable Ukraine. Рейтинг представляет собой универсальную систему для оценки качества корпоративного управления украинских компаний, информирует enovosty.com/news.

Анализ результатов рейтинга даст возможность прогнозировать тенденцию устойчивого развития украинской бизнес-среды и экономики страны. В рейтинге Sustainable Ukraine будут участвовать компании, входящие в число 250 крупнейших украинских налогоплательщиков. Все компании будут оцениваться по 4 направлениям: финансово-экономическому, социальному, экологическому и корпоративному управлению.

По словам инициатора проекта Sustainable Ukraine Ростислава Куринько, рейтинг будет оценивать предпосылки для устойчивого развития страны, увеличения конкурентоспособности и повышения уровня социально-ответственного делового поведения и, в результате, построения качественно нового образца общества.