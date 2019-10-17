В Украине создали рейтинг корпоративной устойчивости компаний

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Спутниковые фото: новый взгляд на мир

Все фото »

Новости общества

17.10.2019 г.
17:39В Украине проведут проверку всех пенсионеров: подробности
17:17В ВСУ вводят новые воинские звания, соответствующие стандартам НАТО
17:07Сентябрь 2019 года признан самым теплым месяцем на Земле
16:32Как украинцы смогут бороться с коррупцией по-новому
16:13В Украине создали рейтинг корпоративной устойчивости компаний
15:03Российские истребители СУ-30МК2V в очередной раз подвели ВВС Венесуэлы, - Злой Одессит
13:51Ученые: Льды Антарктиды выделяют радиоактивный хлор
Все новости общества

Аналитика

16.10.2019

Итоги дня: Истерика Кремля, новшества от МВФ и уникальная операция ВСУ

Итоги дня: Истерика Кремля, новшества от МВФ и уникальная операция ВСУ
Требование Украины в Минске озадачило Кремль, глава правительства Алексей Гончарук прояснил ситуацию со своей научной степенью, а бойцы ВСУ сняли на ...
16.10.2019

Землю – спекулянтам и олигархам?! Часть 2

Землю – спекулянтам и олигархам?! Часть 2
После публикации первой части материала об открытии рынка с/х земель в Украине прошло совсем немного времени, но в этом вопросе появились новые данные ...
15.10.2019

Итоги дня: Большая победа Украины, минский провал и скандальный пропагандист в Киеве

Итоги дня: Большая победа Украины, минский провал и скандальный пропагандист в Киеве
ПриватБанк одержал еще одну победу в деле против бывших владельцев, Украина предложила разведение сил ещё в четырёх зонах, но враг сорвал переговорный ...

Последние новости

17.10.2019 г.
18:40 В Киеве на ходу загорелся троллейбус с пассажирами (ФОТО)
18:33 НАЗК ждет полный апгрейд. Нынешнее руководство - не эффективно, - Галина Янченко (ВИДЕО)
18:17 В США раскрыли подробности предстоящих военных учений в Европе
17:50 Закон об обличителях коррупции стал выполнением предвыборных обещаний президента, - Даниил Богатырев
17:45 В Украине наступят времена, когда не будет коррупции, - Дмитрий Разумков (ВИДЕО)
17:39 В Украине проведут проверку всех пенсионеров: подробности
17:17 В ВСУ вводят новые воинские звания, соответствующие стандартам НАТО
17:07 Сентябрь 2019 года признан самым теплым месяцем на Земле
16:57 В случае проведения реприватизации Украина может повторить судьбу Венесуэлы, – журналист
16:54 Закон об обличителях коррупции - клондай для силовиков, - Александр Дубинский (ВИДЕО)
16:42 Associated Press: Китай призвал Вашингтон к быстрому прекращению торговой войны
16:34 В Киеве посреди осени расцвели сакуры
16:32 Как украинцы смогут бороться с коррупцией по-новому
16:19 Определен самый влиятельный человек в Голливуде
16:13 В Украине создали рейтинг корпоративной устойчивости компаний
15:59 Мы получили закон о стукачах, а не о обличителях коррупции в Украине, - Сергей Власенко (ВИДЕО)
15:52 Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины
15:31 Reuters: Британия заключила с ЕС соглашение по Brexit
15:09 ЕБА обеспокоена нарушениями при рассмотрении законопроектов по энергетике
15:03 Российские истребители СУ-30МК2V в очередной раз подвели ВВС Венесуэлы, - Злой Одессит
14:50 Украину возвращают в 37-й год с анонимными доносами, - Олег Волошин (ВИДЕО)
14:36 Женщина, вытирая лицо полотенцем, раздавила собственный глаз
13:51 Ученые: Льды Антарктиды выделяют радиоактивный хлор
12:43 Во Львове зафиксирован случай заражения сверхредким вирусом
12:39 Курс Украины на членство в НАТО остается неизменным, - Егор Чернев (ВИДЕО)
12:24 Цены выросли на 189%: В Крыму подняли панику из-за космических цен
12:20 Суд по делу ПриватБанка отложили: Принято неожиданное решение
12:16 Террористов с Донбасса заманивают на службу в Россию. Блогер дал подробности
12:12 Украинцам будут раздавать деньги за жалобы на коррупцию
12:01 В Украине начнут штрафовать за прогулы школьных уроков
11:15 Законопроект Геруса предлагает финансировать экономику России, — Трохимец
11:08 Эксперт: В законопроекте Кабмина по игорному бизнесу нет информации о налогообложении сферы
11:05 Украинцам приходят непонятные "письма счастья" с огромными долгами. Что делать и нужно ли платить?
10:56 Бизнес на позитиве: Двум третям украинцев скоро повысят зарплату
10:30 Перемены на границе: Что будет с таможенниками, владеющими Rolls-Royce
10:10 В Украине ограничили цены на лекарства
10:02 2,5 млрд в первый год: В Украине предложили легализировать игорный бизнес по примеру Германии
09:49 В Украине хотят официально разбавлять бензин. В чём суть?
09:41 Геруса готовят на министра энергетики, Гончарук и Оржель это понимают – политолог
09:36 Феномен бедности: Большое исследование показало, почему украинцы бедные и как это оправдывают
09:28 Газовый вопрос: Россия будет шантажировать Украину
09:05 Новые камни: Фонтан безумных идей оккупационных властей Крыма не иссякает
08:47 В "ИС" рассказали, как враг на Донбассе готовится к холодам
08:35 Стало известно, когда в Украине сильно испортится погода
08:33 "Три раза редактировали": Офис президента перепутал страну, которую посетил Зеленский
08:20 Штайнмайер в шоке: В Украине детально пояснили, что значит формула по Донбассу
08:08 Боевики подло атаковали ВСУ: Появились трагические новости
07:50 В Украине хотят изменить надписи на ритуальном транспорте
07:40 Претендентам на пост ректора украинских вузов будут устраивать серьезные проверки
07:25 В Сети опубликовали момент экстремального маневра истребителя МиГ-29 (ВИДЕО)
07:10 Украинским автомобилистам посоветовали, как можно избежать популярных штрафов
07:00 Линкоры Японской Империи были самыми мощными за всю историю
16.10.2019 г.
22:50 В США разработали беспилотный танк, которого практически не слышно (ВИДЕО)
22:40 В Запорожье обнаружили автомобильную "капсулу времени" - новую Таврию 1990 года (ФОТО)
22:25 Стало известно, о чем будут спрашивать украинцев при переписи населения
22:10 В США представили макет самого необычного боевого вертолета современности
22:00 Менее чем за неделю кошмарный сценарий, о котором предупреждали Трампа, стал реальностью
21:59 Германия выделит Минобороны Украины 1,5 млн евро
21:38 МВФ в третий раз с начала года ухудшает прогноз по российской экономике
21:29 В Мексике разгорелась "война" между полицией и наркокартелем
Все новости »

В Украине создали рейтинг корпоративной устойчивости компаний

Главная » Последние новости » Новости общества » В Украине создали рейтинг корпоративной устойчивости компаний
 
Печать Отправить на почту

 

 

В Украине создали рейтинг Sustainable Ukraine, который даст возможность прогнозировать тенденцию устойчивого развития украинской бизнес-среды и экономики страны

В Украине создали рейтинг корпоративной устойчивости компаний Sustainable Ukraine. Рейтинг представляет собой универсальную систему для оценки качества корпоративного управления украинских компаний, информирует enovosty.com/news.

Анализ результатов рейтинга даст возможность прогнозировать тенденцию устойчивого развития украинской бизнес-среды и экономики страны. В рейтинге Sustainable Ukraine будут участвовать компании, входящие в число 250 крупнейших украинских налогоплательщиков. Все компании будут оцениваться по 4 направлениям: финансово-экономическому, социальному, экологическому и корпоративному управлению.

По словам инициатора проекта Sustainable Ukraine Ростислава Куринько, рейтинг будет оценивать предпосылки для устойчивого развития страны, увеличения конкурентоспособности и повышения уровня социально-ответственного делового поведения и, в результате, построения качественно нового образца общества.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 175

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Истерика Кремля, новшества от МВФ и уникальная операция ВСУ
Землю – спекулянтам и олигархам?! Часть 2
Итоги дня: Большая победа Украины, минский провал и скандальный пропагандист в Киеве
Страсти по транзиту: станет ли анбандлинг «Нафтогаза» спасением для отечественной ГТС?
Итоги дня: Экономические перемены, эпохальный этап для ПЦУ и спасение мини-банков
Итоги дня: Мировой рекорд Зеленского, план "Б" по Донбассу и жесткий ультиматум Крыму от Киева
Итоги дня: Неожиданный наезд Нидерландов, расширение "серой зоны" и уникальная ракета Украины
Итоги дня: Спецоперация с важным свидетелем, показания Сенцова и камень по Кремлю от Лукашенко
Итоги дня: Поворот в импичменте Трампа, ключи к формуле Штайнмайера и судьба боевиков
Землю – спекулянтам и олигархам?! Часть 1
Все статьи


Читайте также

Определены самые популярные автомобили в Украине для бизнеса
 Украине нужно продолжать делать титульные реформы, - Парцхаладзе
Украинка уверенно разгромила вторую ракетку мира на супертурнире (ВИДЕО)
 Украина вошла в десятку самых грязных стран мира
Киев попал в рейтинг городов с наиболее высоким уровнем пробок
 Вырос экономический рейтинг Польши
Опубликован новый рейтинг самых влиятельных украинцев
 Определены самые богатые семьи в мире

Армия

Бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2
Вертолет Sikorsky Aircraft SH-60 «Sea Hawk» (США)
Ракета управляемая противотанковая Falarick 105
Самоходная гаубица 155-мм K9 Thunder (Южная Корея)
Вся армия    >>

Персоны

Владимир
ЛАНОВОЙ
Борис
ФИЛАТОВ
Владимир
ДЕМЧИШИН
Юлия
СОКОЛОВСКАЯ
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Система образования не устраивает ни студентов, ни работодателей — отчет Всемирного банка

Паспортный контроль в Борисполе: Почему это не работает так, как работает во всем мире?

Весенне-летний отпуск: Какие страны выбирают украинцы

От похищения Майкла Джексона до крупного мошенничества: удивительная история воскресшего украинского коррупционера


Окно в Китай: безвизовый Хайнань

«Два туза против России», уникальные кадры Крымского моста и важный шаг по укреплению национальной безопасности: Лучшие посты блогосферы

Рейтинг YouTube: ТОП-10 самых популярных видео военной тематики за апрель

Рейтинг YouTube на 15 мая: ТОП-10 лучших лайфхаков месяца

Картофельная монета, треш и угар Батьки и «собака-министра посылака»: Лучшее из блогосферы

Землю спекулянтам


Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 