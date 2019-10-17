В Украине начнут штрафовать за прогулы школьных уроков

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Родителям злостных прогульщиков начнут выписывать штрафы. Об этом идет речь в постановлении Кабмина.

Согласного постановлению Кабинета министров Украины №684, родители школьников могут быть привлечены к ответственности за систематические пропуски уроков их детьми. К уважительным причинам отсутствия ребенка на занятиях относят болезнь, отдых вместе с родителями и другие семейные обстоятельства, информирует enovosty.com/news.

В документе сказано о том, что, если ученика нет на протяжении 10 рабочих дней в школе и отсутствует уважительная причина, школа обязана уведомить об этом службу по делам детей. Последние могут также обратиться в полицию.

Согласно закону, родители злостных прогульщиков могут быть привлечены к административной ответственности. Подобные дела будут рассматриваться в судебном порядке. На заседании взрослым могут назначить штраф от 850 до 1700 гривен.

В случае повторения ситуации с прогулами, маму и папу обяжут уже выплатить 1700 – 5100 гривен. Размер штрафа определяется нюансами школьной ситуации.

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Таким образом, если ребенок не посещает уроки, родителям необходимо заблаговременно побеспокоиться о доказательствах. Это может быть как справка от врача (в случае болезни), так и заявление от одного из родителей.