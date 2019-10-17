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Ученые: Льды Антарктиды выделяют радиоактивный хлор

Главная » Последние новости » Новости общества » Ученые: Льды Антарктиды выделяют радиоактивный хлор
 
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Исследователи установили, что в Антарктиде до наших дней выделяется радиоактивный хлор. Данное соединение накопилось во льду еще со времен тестирования ядерного вооружения.

Радиоактивный изотоп, возникший в результате ядерных испытаний 1950 – 1960 годов, до сих пор выделяется изо льдов Антарктиды. Об этом свидетельствуют новые исследования ученых, информирует enovosty.com/news.

Данное открытие доказывает, что в Антарктиде радиоактивные изотопы накапливаются немного по-другому, нежели на материках с более теплым климатом.

Радиоактивные изотопы хлора-36 появились из-за тестирования ядерного вооружения, организованного американцами в 1950 – 1960 годах. Вещество поднялось в атмосферу и долгое время странствовало по Земле. В итоге, некоторые изотопы осели в снежном покрове Антарктиды и сохранились до нашего времени.

В ходе исследования анализировался лед из скважины, расположенной неподалеку станции «Восток». Также изучался покров на ледяной шапке Купол Талос. Было определено, что на первом участке хлор-36 до сих пор находится в больших концентрациях. Однако, по мнению, специалистов его не так много, чтобы серьезно повлиять на окружающую среду.

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Автор: Катерина Лукьянчук
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