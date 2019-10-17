Сентябрь 2019 года признан самым теплым месяцем на Земле

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Первый месяц осени в этом году стал самым теплым на планете за всю историю метеонаблюдений.

Сентябрь-2019 побил температурный рекорд. Этот месяц стал наиболее теплым за 140 лет метеонаблюдений, информирует enovosty.com/news.

Нацуправление океанических и атмосферных исследований США установило, что средняя температура над океаном и на суше была почти на градус выше, нежели средняя температура в 20 веке.

Помимо этого, специалисты установили, что в текущем году сентябрь стал 43-м сентябрем и 417-м месяцем подряд с температурой воздуха выше среднего 20 века.

Добавим, что в Украине до сих пор сохраняется теплая погода. Днем столбики термометров сегодня поднимались до +23 градусов. Ветер был южным (5-10 м/с). Завтра, 18 октября, по-летнему теплая погода сохранится практически по всей стране. Однако в пятницу метеорологи призывают водителей быть осторожными – в утреннее время ожидается сильный туман.

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